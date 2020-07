Auffahrunfall forderte zwei Verletzte auf A10

Am frühen Freitagabend fuhr ein Pkw-Lenker auf der A10 in Richtung Villach im Helbersbergtunnel einem anderen Fahrzeug auf, ein weiteres Auto und ein Lkw konnten nicht mehr bremsen und krachten ebenfalls in die Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Insassen eines betroffenen Pkws, eine 53-Jährige sowie ein 25-Jähriger, verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.