Polizisten-Duo rettete Rentner aus seiner Wohnung

Drei Tage stand eine Tasche mit Lebensmitteln vor der verschlossenen Tür eines 63-Jährigen in Ansfelden. Am Freitag erstattete ein Bekannter (61) Anzeige. Zwei Polizisten fuhren zum Haus. Sie kletterten über ein gekipptes Fenster ins Innere, fanden den am Boden liegenden Mann. Er war bei Bewusstsein, aber nicht mehr ansprechbar.