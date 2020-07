EU-Gipfel: „Sitzen alle gemeinsam im selben Boot“

Die aktuelle Gesundheitslage und eine mögliche Rückkehr der Maskenpflicht - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, Paul Schmidt. Erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie treffen sich Europas Regierungschefs zum EU-Gipfel in Brüssel. Noch nie ging es um so viel Geld - fast 2 Billionen Euro sind es, um die verhandelt wird. Was dabei herauskommt und wie das alles einzuordnen ist, erklärt Schmidt im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl.