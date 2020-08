Gewinnen Sie 16 x 25€ VAPIANO-Gutscheine!

Chi va piano, va sano e va lontano.

Sie möchten sich diesen Genussgutschein von Vapiano nicht entgehen lassen? Melden Sie sich einfach für unseren „Krone kocht“-Newsletter an und mit etwas Glück können Sie sich schon bald Ihre Lieblingsspeise in einem der 13 Vapiano-Restaurants österreichweit bestellen. 9x in Wien, 2x in Innsbruck, 1x In Graz und 1x in Linz. Teilnahmeschluss ist der 27. August 2020, die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.