Traktorfahrer ging auf Spaziergänger und Hunde los

Bange Sekunden in Kuchl am Donnerstagnachmittag: Ein 48-Jähriger ging mit seinen beiden freilaufenden Hunden spazieren. Einem 73-jährigen Landwirt dürfte das gegen den Strich gegangen sein: Mit seinem Traktor und angehängtem Jauchenfass drängte er den Mann vom Weg ab und verletzte ihn am linken Oberarm leicht.