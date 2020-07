Hai reißt Zehnjährigen von Fischerboot

Bisswunden an Kopf, Armen und Brust

Der entsetzte Vater sprang demnach sofort hinterher - es gelang ihm, den Raubfisch in die Flucht zu schlagen. Der Bub erlitt dennoch Bisswunden am Kopf, an den Armen und der Brust und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei aber stabil, teilten die Behörden weiter mit.