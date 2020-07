Koalitions-Poker beendet: SPÖ „verteidigt“ Liezen

Seit Freitag steht fest: Es ist nicht gelungen. SPÖ, FPÖ (Ronald Wohlmutter) und die Liste Liezen (Werner Rinner) haben ein Arbeitsübereinkommen für die nächsten fünf Jahre erzielt. Roswitha Glashüttner bleibt Bürgermeisterin. „Wir haben im Vorfeld mit mehreren Fraktionen gute Gespräche geführt. Mit Ronald Wohlmutter und Werner Rinner gab es die größten Übereinstimmungen darin, wie wir die Zukunft von Liezen erfolgreich gestalten können. Für mich ist klar, dass unsere Hand auch weiterhin für alle anderen ausgestreckt bleibt, um das volle Potential an Ideen für Liezen abzurufen“, so Glashüttner. In Zukunft werden laut ihr mehr Gemeinderatsklausuren als bisher stattfinden.