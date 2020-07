Regen drang in „Zwischenräume“

16.30 Uhr: Im Hof Wolf-Dietrichsruh sitzen rund 30 Hartgesottene und hören sich das Konzert des Goldbrass-Quintetts der Philharmonie Salzburg an. Regen prasselt auf ihre Schirme. 330 Gäste hätten Platz. Die Musiker spielen eine Sonata aus den Bänkelsängerliedern. Vor den Toren sammeln sich Neugierige. Michael Wachs aus Berlin: „Ich schaue mir die Stadt an. Die Veranstaltung habe ich nur zufällig entdeckt.“ Reingehen will er nicht. „Es ist Schade wegen der musikalischen Qualität. Aber bei diesem Regen macht das keinen Sinn.“ Auch Christian und Astrid aus Linz gehen lieber weiter. Dass Gäste am Eingang aus Covid-Sicherheitsgründen ihre Daten angeben müssen, stört sie nicht. „Wir finden das sogar gut!“