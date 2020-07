Weniger Salzburgern kam „Jawort“ über die Lippen

Damit liegt Salzburg im Österreich-Schnitt: Auch in Kärnten (minus 4,8 Prozent), Tirol ( minus 2,9 Prozent) und Niederösterreich (minus 2,4 Prozent) ging die Zahl der Hochzeiten zurück. Nur in Wien (plus 2,8 Prozent), Vorarlberg (plus 1,4 Prozent) und in der Steiermark (plus 1,4 Prozent) wurde mehr geheiratet. Österreichweit wurden 46.034 Ehen geschlossen (minus 0,9 Prozent).