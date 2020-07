Mit der „Krone“ zum Sommerfestival Kittsee!

Mit neuen Terminen und entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wird das Open-Air-Festival in Kittsee am 24. Juli 2020 Premiere feiern und das romantische Barockschloss Kittsee erneut in eine traumhafte Bühne verwandeln. Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für die Premiere von „Wiener Blut“ in dieser romantisch-kulinarischen Atmosphäre!