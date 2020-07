Minusgrade, Tropenhitze: Der X-Wagen bleibt cool

Während die Wiener in vielen U-Bahn-Zügen noch ins Schwitzen kommen, gibt es gute Nachrichten aus der Zukunft. Der neue X-Wagen, Wiens erste fahrerlose Garnitur, trat am Mittwoch zur Fahrprüfung bei Wetterextremen an. Und siehe da: Sowohl bei minus 25 Grad als auch in der Tropenhitze bleibt der X-Wagen cool.