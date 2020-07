Nicht alle Firmen sehen bei Lehrlingen schwarz

Die Firmen brauchen in der Krise finanzielle Anreize, um weiter Lehrlinge auszubilden, sagen die einen. Weil es heuer kein Sitzenbleiben in den Schulen gibt, fehlen die Umsteiger, sagen die anderen. Fakt ist: Derzeit sind 1160 Lehrstellen in Oberösterreich unbesetzt. Ist die Lage aktuell wirklich so schlimm?, fragte die „Krone“ deshalb die heimischen Betriebe. „Jein“, kommt’s zurück. Einige Beispiele im Detail: