Korb oder Rucksack für den Ausflug ins Grüne?

In erster Linie sollten Sie sich danach richten, wie mobil Sie sind. Wenn Sie mit dem Auto losfahren, können Sie eine Picknicktasche, bzw. einen Picknickkorb wählen. Dieser hat den Vorteil, dass er besonders viel Platz bietet. Ein Rucksack hingegen empfiehlt sich, wenn Sie in den Öffis oder zu Fuß unterwegs sind. Ein Picknickorb ist in diesem Fall meist zu groß und zu unhandlich, um diesen weite Strecken zu tragen.