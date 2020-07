Mit Rad gestürzt: Ehemann fand bewusstlose Frau

Fataler Fahrradunfall am Dienstagnachmittag in Tirol: Eine 47-jährige Mountainbikerin ist nach einem Sturz in Terfens (Bezirk Schwaz) bewusstlos am Boden liegen geblieben. Gefunden hat sie schließlich ihr Ehemann, der vor ihr gefahren war und vergeblich auf sie gewartet hatte.