„Gab schon nachvollziehbare Vorwürfe“

Ein Covid-Cluster in einer Freikirche und ein weiterer in einem Fleischereibetrieb - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem schalten wir zum Kollegen Erich Vogl, der live vom Ibiza-U-Ausschuss berichtet. Wer Christian Pilnacek ist, was ihn so interessant macht, und warum die WKStA und die Oberstaatsanwaltschaft streiten, das hat er krone.tv-Journalistin Damita Pressl erklärt.