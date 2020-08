Günstig reisen: Mit wenig Geld um die Welt

(Welt-)Reisen ohne viel Geld - nur ein Traum? Nein, um etwas von der Welt zu sehen, braucht man nicht unbedingt ein dickes Bankkonto. Wie man - natürlich erst nach der Corona-Krise! - kostensparend von A nach B kommt, welche Länder günstig, welche eher teurer sind und wann im Jahr der perfekte Zeitpunkt für welches Reiseland ist, verraten viele praktische Ratgeber, die randvoll sind mit Insidertipps und Expertenwissen. Von der ersten Idee über die Planung bis zur endgültigen Umsetzung geht es so Step by Step in Richtung Welt- oder Traumreise, ohne sich zu verzetteln. Denn planen wird man ja noch dürfen ... Und damit das leichter geht, verlosen wir Bücher aus dem riva Verlag!