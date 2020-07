Tourismus-Screenings laufen nur langsam an

„Bei uns wurden gestern sechs Betriebe mit 50 Mitarbeitern getestet“, berichtet Peter Oberreiter vom Tourismusverband Flachau. „Da werden sich sicher noch mehr melden“, ergänzt Bürgermeister Thomas Oberreiter. In Salzburg gibt es vier Labore, die die Tests auswerten. Mit mobilen Teams startete das Unternehmen Novogenia am Dienstag in Flachau mit den freiwilligen Testungen, am Mittwoch unterziehen sich Mitarbeiter aus zwei Betrieben in Altenmarkt den Rachenabstrichen. Jeder Hotelier kann entscheiden, wann er welches Labor für die Tests wählt. „Deshalb ist es schwer zu sagen, wann welche Region an der Reihe ist. Wir stellen Routen zusammen und klappern die Häuser ab, gehen da aber nicht streng nach Postleitzahl vor“, berichtet eine Sprecherin von Novogenia.