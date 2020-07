Mucki-Profi feiert seinen Aufstieg mit Klopp-Anruf

Er ist 1,80-Meter groß, wiegt über 100 Kilogramm und ist in England ein Kult-Kicker! Akinfenwa ist der wohl bulligste Stürmer der Welt und ein wirklich verrückter Typ. Nach dem Aufstieg mit den Wycombe Wanderers in Englands zweite Liga hat er wohl auch deshalb in einem Interview Liverpool-Coach Jürgen Klopp herausgefordert. Und der Deutsche Star-Trainer ließ sich nicht zweimal bitten.