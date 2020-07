Kollision verursachte Totalschaden an Moped

Dabei übersah sie den PKW und es kam zu einem Zusammenstoß. In weiterer Folge kam die Lenkerin des Motorfahrrades zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit der Rettung in das Klinikum nach Schwarzach eingeliefert. Die PKW Lenkerin blieb unverletzt. Am PKW entstand erheblicher, am Moped vermutlich Totalschaden. Die beiden Alkomattests verliefen negativ (0,00 mg/l).