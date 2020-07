Corona versetzt Wohnungsmarkt in Steigflug

Niedrige Zinsen, Unsicherheit und wenig Platz im Home Office: Diese Faktoren sorgen am Wohnimmobilienmarkt in der Corona-Krise für einen Anfrage-Sturm. So auch in der Stadt Salzburg. „Es lassen sich aber regional unterschiedliche Entwicklungen beobachten“, so Peter Brezinschek, Chefanalyst bei Raiffeisen Research.