Auto übersehen: Kollision forderte vier Verletzte

Ein Verkehrsunfall in Going in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat am späten Sonntagnachmittag vier Verletzte gefordert. Eine 56-jährige Deutsche wollte mit ihrem Auto von der Einfahrt vom Hotel Stanglwirt auf die B178 Loferer Straße einbiegen, als sie den von links kommenden Pkw einer Landsfrau (32) übersah. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.