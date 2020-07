„Corona-Impfung schon 2021 wäre eine Überraschung“

Strandparty in Nizza sorgte für Empörung

In Frankreich hatte am Wochenende ein Vorfall in Nizza für Empörung gesorgt, wo trotz der Corona-Pandemie Tausende Menschen am Strandkonzert eines DJs teilgenommen hatten. Mehrere prominente französische Ärzte forderten zudem eine Maskenpflicht in Innenräumen.