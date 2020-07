„Falsch-Infos folgen nun skurrile Entscheidungen“

“Krone“: In Oberösterreich stiegen zuletzt die Zahlen der Coronaerkrankten stark. Sie kritisieren die Maskenpflicht. Ist das nicht verantwortungslos?

Egon Höll: „Ich bin weder ein Leugner von Corona, noch ein Verweigerer der Verordnungen. Aber wir haben in Obertraun keinen einzigen Corona-Fall. Kellner müssen bei größter Hitze wieder Maske tragen, in der fünf Kilometer entfernten Steiermark oder im nahen Salzburg aber nicht. Da darf man sich nicht wundern, wenn das Gastropersonal ins Nachbarbundesland wechselt.“