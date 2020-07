Graz: Anti-Betrugs-Tipps auf Sackerln verteilt

Prävention am Bauernmarkt in Graz - die Initiative Gemeinsam.Sicher des Vereins „Sicher Leben in Graz“ hat zusammen mit der Polizei und der Landwirtschaftskammer am Freitag Einkaufssackerl mit sieben aufgedruckten Tipps präsentiert. Damit will man an ältere Menschen herantreten, welche etwa im Zuge von „Enkeltricks“ überdurchschnittlich oft Betrugsopfer werden.