Pistolenkugeln unter Lupe: Polizei hofft auf DNA

Viermal angeschossen

Fakt ist: Ein Wiener Geschäftsmann mit arabischen Wurzeln, der seit Mitte Mai eine Scooter-Verleih-Firma in Zell am See führt, ist viermal in der Franz-Josef-Straße angeschossen worden: in den Bauch, Oberschenkel und in die Hand. Er liegt nach wie vor nicht ansprechbar im Spital. Sein Mercedes weist Einschusslöcher auf. Eine Pistole konnte als mögliche Tatwaffe sichergestellt werden. Und ein Niederländer (30) wurde festgenommen: Bisher gibt sich der Verdächtige schweigsam.