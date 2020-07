Nach Corona-Stress in verdiente Pause

Einige Unklarheiten bei der Zeugnisvergabe

Gemeinsam mit dem Zeugnis erhalten Volksschüler seit Februar Kompetenzraster – eine zusätzliche Beurteilung zu den schriftlichen Noten. In diesen Rastern müssen Lehrer angeben, was das Kind in den einzelnen Fächern für Kompetenzen aufweist. „Da gab es einige Unklarheiten, wie die Zeugnisvergabe ablaufen sollte. Vor drei Wochen wurde uns mitgeteilt, dass die zusätzlichen Benotungsblätter nicht auf das Zeugnispapier gedruckt werden dürfen“, meint Katharina Moltinger, Volksschullehrerin in Hallein. Davor sei die Vorgabe genau umgekehrt gewesen. Geklappt hat die Zeugnisvergabe aber trotzdem an allen Standorten. Die Ferien können kommen!