Spielabsagen in der Schweiz nach Corona-Fall

Die Partie der Schweizer Liga zwischen dem FC Zürich und Sion vom Samstag ist abgesagt worden. Nach dem positiven Corona-Fall von Mirlind Kryeziu im Team des FCZ ordneten die kantonalen Behörden am Freitag eine zehntägige Quarantäne für sämtliche Spieler und Mitglieder des Betreuerstabs des Clubs an, die am Dienstag beim Auswärtsspiel in Neuchatel vor Ort waren.