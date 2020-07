Förder-Ansporn für Klimaretter in Oberösterreich

„Letzte Generation, die eine Chance hat“

Die Auswirkungen davon sind auch in Oberösterreich sichtbar und spürbar, zum Beispiel im Dahinschmelzen der Gletscher und in der Zunahme von Extremwetterereignissen, von Starkregen bis hin zur Dürre. Aber, so Kaineder, noch ist es nicht ganz zu spät: „Wir sind die letzte Generation, die eine Klimakatastrophe noch verhindern kann“, ist der Grün-Politiker überzeugt.