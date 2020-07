Schule auch in den Ferien im Ausnahmezustand

Dieses Schuljahr wird nicht schnell vergessen! Schulschließungen, Lernen zu Hause, Schichtbetrieb und zum Schluss wieder Schul-Lockdown in fünf Bezirken: „Ich kann leider noch nicht sagen, wie sich der Herbst gestalten wird“, bedauert Bildungsreferentin Christine Haberlander. In zwei Wochen will man mehr wissen.