Möglicher CL-Kracher: Bayern gegen Barcelona!

Die Viertelfinal-Duelle, die am Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost wurden, werden dann jeweils in einer Partie von 12. bis 15. August entschieden, ehe es am 18. und 19. August mit dem Halbfinale weitergeht. Das Finale findet am 23. August im Estadio da Luz von Benfica Lissabon statt.