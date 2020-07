Frau niedergestochen: Prozess startet am Dienstag

Am 4. Februar ging eine Zahnarztassistentin (33) in ihrer Mittagspause in der St. Peter-Hauptstraße, als sie plötzlich von dem 27-Jährigen angegriffen wurde. Er versetzte ihr mehrere Messerstiche in die Brust. Passanten kamen der Frau zu Hilfe, ein Medizinstudent kümmerte sich um die Schwerverletzte.