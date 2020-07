Judo-Talent aus OÖ ringt nach Unfall mit dem Tod!

Berührend melden sich übrigens die Teamkollegen vom UVZ Mühlviertel in einem Beitrag auf der Vereins-Homepage zu Wort: „Wer, wenn nicht Breiti! Wer könnte so etwas durchstehen, wenn nicht Breiti! Wer ihn kennt, der weiß, was in diesem Burschen steckt. Einer, der um 4 Uhr morgens in der Arbeit steht, nach Dienstschluss die Matura nachholt, dazu Tanzschule sowie Führerschein macht und gleichzeitig auf der Matte Österreichische Meistertitel holt. In ihm kommen Energiebündel, Frohnatur und Kämpferherz zusammen. Und genau diese Power ist es, die uns zuversichtlich nach vorne schauen lässt.“