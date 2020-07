Nationalrat verabschiedet sich in die Sommerpause

Nach einem Drei-Tages-Marathon als Finale hat sich der Nationalrat am Donnerstagabend in die Sommerpause verabschiedet - zumindest was seine Plenarsitzungen angeht. Denn kommende Woche tagt noch zweimal der Untersuchungsausschuss zur Ibiza- und zur Casino-Affäre. Dazu gibt es zwei Sitzungen des Bundesrats.