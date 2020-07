Corona-Krise treibt Pfusch auf Rekordhöhe

Konkret 44 Prozent der Österreicher erwarten wegen Corona ein Plus bei der Schwarzarbeit, so eine Market-Umfrage. Am meisten an der Steuer vorbei gearbeitet wird am Bau. Aber auch bei Handwerks- und Reparaturaufträgen, im Tourismus oder bei Dienstleistungen (z.B. Massagen) sei der Anteil hoch, so Schneider.