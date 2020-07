Bei Geisterrennen Jagd auf einen Weltmeister

An die Stelle der Rad-Bundesliga tritt heuer der Austria Time Trial Cup. Aus bekannten Corona-Gründen wird die Veranstaltungsserie ausschließlich in Form von Einzelzeitfahren durchgeführt. Der Startschuss erfolgt am 28. Juli auf der Postalm bei Strobl. Der große Gejagte ist Daniel Federspiel, 2015 und ´16 Weltmeister im Mountainbike-Cross.