Zwei Männer wegen versuchten Mordes angeklagt

Mit einer Messerstecherei vor einem Lokal in der Stadt Salzburg am 15. Dezember 2019 hat sich am Donnerstag ein Schwurgericht in Salzburg befasst. Zwei Männer, 26 und 24 Jahre alt, wurde versuchter Mord vorgeworfen. Der Ältere soll im Streit einem Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch und einem zweiten Teenager in den Rücken gestochen haben. Der Jüngere soll ihm die Waffe gegeben haben.