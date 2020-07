Positiver Covid-Test nach Tourismus-Screening

Die dritte Screening-Reihe in der Tourismusregion Wagrain-Kleinarl brachte einen positiven Fall ans Licht. „Zwei Personen haben wir deshalb in Heimquarantäne geschickt“, berichtet Stefan Passrugger, Chef der Tourismusregion. Eine weitere Person wurde als Kontaktperson der Kategorie 2 eingestuft, also mit niedrigem Infektionsrisiko.