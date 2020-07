Paris: Innenminister unter Vergewaltigungsverdacht

Algerische Wurzeln und trotzdem im rechten Lager

Als Sohn eines französischen Barkeepers und einer algerischen Mutter engagierte sich Gerald Moussa Darmanin schon mit 16 in seinem nordfranzösischen Heimatort Valenciennes für die Konservativen. Auch nach dem Studium an der Elite-Universität Sciences Po in Lille arbeitete er für Politiker des rechten Lagers. Er wurde Sarkozys Sprecher und Wahlkampfchef in der Präsidentschaftskampagne, die aber schließlich Macron für sich entschied.