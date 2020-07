66-Jährige kam in Obus zu Sturz

Vom Sitzplatz gerutscht

Eine 66-jährige Frau rutschte dadurch von ihrem Sitzplatz und stürzte. Sie verletzte sich am rechten Knie sowie an der Stirn. Der Busfahrer hielt umgehend an und verständigte die Rettung, die die Frau erstversorgte und anschließend ins UKH Salzburg brachte.