Aktiv- und Erholungsurlaub im Pitztal gewinnen

Noch nie hatten die Worte Nachhaltigkeit und sanfter Tourismus so viel Bedeutung wie in diesem Sommer. So ist es kein Wunder, dass gerade unberührte Regionen wie das Pitztal in diesem Jahr ihre Hochblüte erleben. Natur, Tradition, Erholung, Abenteuer und Begegnung - all dies erlebt der Gast im Pitztal umgeben von einem einzigartigen Bergpanorama.