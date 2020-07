The Streets: Große Rückkehr eines Unangepassten

Das Comeback nach fast einer Dekade kommt überraschend. Um sich selbst vor allzu großem Druck seitens der Öffentlichkeit zu schützen, bezeichnet Skinner „None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive“ als Mixtape und nicht als Album. Dass das nun erscheinende Werk derart erfolgreich einschlägt, hat er einer geschickten Kooperation zu verdanken. Die vorab ausgekoppelte Single „Call My Phone Thinking I’m Doing Better“ hat er mit Indie-Liebling Tame Impala aka Kevin Parker aufgenommen - und schoss damit durch die Decke unterschiedlichster Charts. Das Comeback an sich sieht Skinner unspektakulär, wie er der „Krone“ erzählt. „Ich habe viele Jahre als DJ gearbeitet und das hört man dem Mixtape an. In meinem Leben sind zudem einige Dinge passiert, sodass ich wieder das Gefühl hatte, etwas Interessantes sagen zu können. Aber mir ist bewusst, dass sich die Welt in den letzten neun Jahren gewaltig verändert hat und es noch nicht einmal mehr zeitgemäß ist, ein Album zu veröffentlichen.“