Fundraising für Entwicklung von Covid19-Medikament

Spezielle Zuckermolekül-Rezeptoren spielen in diesem Prozess wiederum eine wichtige Rolle: „Aufgrund ihrer komplexen chemischen Natur sind sie bisher wenig beforscht und im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19 noch so gut wie gar nicht diskutiert worden“, erklärte Kungl am Dienstag in einer Mitteilung der Uni Graz. Die Grazer Gruppe forscht an kleinen Proteinen, die sich besser an die Glykane binden und so das Eindringen der Viren in die menschlichen Zellen verhindern sollen. Die entsprechenden Substanzen (etwa Heparin-Analoga) haben die Forscher schon länger zur Verfügung und in anderen Projekten erprobt.