„Ein bisschen Nervosität ist wieder da“

Pleitenwelle droht gegen Ende des Jahres und 2021

Die Corona-Pandemie betrifft die heimischen Betriebe völlig unterschiedlich - einige feiern Rekord-Hochs, andere liegen regelrecht am Boden. „Die größte Hilfe für die Industrie ist es, wenn das Virus in allen Teilen der Welt im Griff ist“, so Achleitner. Durch den Härtefallfonds der Regierung wurden in unserem Bundesland bislang 51,71 Millionen Euro ausbezahlt. 195 Unternehmen meldeten zwischen Jänner und Juni Insolvenz an, deutlich weniger als noch im ersten Halbjahr 2019. Experten vom Kreditschutzverband 1870 rechnen mit einer Pleitewelle, die gegen Ende des Jahres oder erst 2021 richtig Fahrt aufnimmt.