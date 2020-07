So schützen Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern!

Neben Alarmanlagen sind Überwachungskameras ein wichtiges Hilfsmittel, um Räuber rechtzeitig aufzuhalten. Viele Geräte lassen sich heutzutage schon mit dem Smartphone verbinden, sodass man per Kamera direkten Blick auf sein Haus oder die Wohnung hat. So werden Sie sofort informiert, falls sich ein Eindringling Ihrer Privatsphäre nähert. Damit fährt man gleich viel entspannter in den Urlaub!