Feuerwehrausstatter gibt Vollgas im Kinderzimmer

Als Weltmarktführer in Sachen Feuerwehrausstattung ist Rosenbauer international eine große Nummer. Heuer wurden etwa bereits vier Panther-6x6-Fahrzeuge an den Flughafen Stuttgart geliefert, ein Panther-8x8-Modell wird schon bald am Malta International Airport zum Einsatz kommen. Zwischen 11,5 und 13,1 Metern ist so ein Großflughafen-Löschfahrzeug, das die Produktion der Leondinger verlässt, lang. Auf 24 Zentimeter schrumpft der Panther in der Version, die von Dickie Toys produziert wird.