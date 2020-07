Radstadt-Express liegt weiter voll im Plan

Mit dem Erfolg holte sich Radstadt die Führung in der Liga von den nun punktgleichen Hartbergern zurück, die in Klosterneuburg über ein 5:4 nicht hinauskamen. Aber auf die Tabelle schaut Kamitz nicht. „Die Entscheidung über die ersten Zwei fällt in der letzten Runde, da sind die Steirer dann nächsten Sonntag bei uns.“ Ob weiter in der Rolle eines Titelkonkurrenten, wird sich am Freitag weisen, wenn Hartberg den dritten Aufstiegskandidaten Schwaz empfängt.