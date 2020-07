Der singende Alt-Bürgermeister

Auch jetzt, wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag, merkt man Hugo jene Power, die er sein Leben lang an den Tag legte, noch an: „Ich fahre mit dem Rad zur Fotografin, Hohenems liegt doch quasi ums Eck“, meinte er beim Gespräch in Bregenz. Und zu erzählen hat der gleichermaßen am Tanz- wie am Politparkett erfolgreiche Harder ebenfalls einiges: „Als Jugendlicher wollte ich erst Koch werden, entschied mich dann aber doch für den Lehrerberuf“, erinnert sich der mit vier Lehramtsprüfungen ausgestattete Pädagoge, der erst in Hörbranz und später in Hard unterrichtete und dort auch als Direktor fungierte. Einen noch höheren Bekanntheitsgrad erreichte der Multi-Instrumentalist, der bereits als Zwölfjähriger bei der Harder Bürgermusik die Klarinette spielte, allerdings als Musiker. Mit den „Trocaderos“, einst die bekannteste Tanz-Formation des Landes, füllte er Festsäle diesseits und jenseits des Rheins. Damals entwickelte er auch seine Entertainment-Qualitäten, was ihm später als Moderator der beliebten Radio-Sendung „Musik nach Wunsch“ zugute kamen.