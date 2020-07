Ein Vierteljahrhundert auf dem Promiparkett

Natürlich ist die Zeit für uns nicht einfach. Corona hat alles gecancelt - die Events sind uns einfach weggebrochen. Das ist wie ein Arbeitsverbot - man möchte etwas tun, aber man darf nicht. Bereits im März hat man drei große Veranstaltungen abgesagt, bei welchen beispielsweise Hollywood-Star Gerard Butler dabei gewesen wäre. Es hängt derzeit so vieles in der Luft und man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber für uns als Agentur haben wir die Zeit genutzt und überlegt, was wir in unserem Bereich Neues machen können. Wir sehen die Krise und auch das Jubiläum als Chance, unser Profil zu schärfen - also sozusagen einen Relaunch zu machen. Und dafür bietet sich mein jüngstes Agenturprojekt hervorragend an: Seit Juni bin ich nämlich exklusiver Manager für Denver Clan-Star Linda Evans.