„Durch Zufall in die Politik gerutscht“

Ich wollte nie in die Politik, die hat mir der Zufall beschert“, erzählt Stadtchef Peter Stauber. Und das kam vor rund 36 Jahren so: Nachdem man sich in der SP-Sektion Eitweg-Gemmersdorf auf keinen neuen Obmann einigen hatte können, schlugen einige Genossen überraschend Stauber als möglichen Kandidaten vor. Der Hauptschullehrer für Musik, Sport und Englisch war zu dieser Zeit als Musiker sehr bekannt, tourte er doch mit den „lustigen Lavanttalern“ quer durch die Lande. „Musiker sprechen eine Sprache, die von allen verstanden wird. Und das dürfte wohl ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass man auf mich gekommen ist“, erinnert sich Stauber. Schon drei Jahre später wurde er als Vizebürgermeister in die Amtsstube von St. Andrä geholt.