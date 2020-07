Arbeitslosigkeit wegen Corona geht weiter zurück

„Mit Abstand niedrigste Quote“

Diese „mit Abstand niedrigste Quote“ betont auch AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer in seinem Kommentar zur Entwicklung. Trotzdem ist er deswegen nicht euphorisch: Zwar habe die heimische Wirtschaft wieder Fahrt aufgenommen, dies jedoch „leider auf hohem Niveau bei der Arbeitslosigkeit“. Das sehen auch LH Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner so, wenn sie angesichts der Zahlen sagen: „Auch wenn der Rückgang der erhöhten Arbeitslosigkeit aufgrund Corona in Oberösterreich bereits sehr spürbar ist, weist Oberösterreich nach wie vor eine deutlich erhöhte Arbeitslosigkeit auf. Daher bleibt der Kampf um jeden Arbeitsplatz weiterhin eine vordringliche Aufgabe für die Landespolitik in Oberösterreich.“ Im Juni hat sich vor allem die Wiederöffnung der Tourismusbetriebe positiv ausgewirkt.